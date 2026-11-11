Menos del 40% de las MiPymes de Aguascalientes son encabezadas por mujeres, proporción que coloca a la entidad por debajo del promedio nacional de 44%, de acuerdo con el estudio Mujeres en las Empresas 2026, del Instituto Mexicano para la Competitividad, con datos de los Censos Económicos 2024 del INEGI.

El mapa nacional del organismo muestra diferencias notables entre estados. Oaxaca registra la mayor proporción de negocios liderados por mujeres, con 56.6%, seguido de Guerrero, con 51.8%. En contraste, Aguascalientes se encuentra en un rango intermedio, mientras que Chihuahua alcanza 36.3% y Quintana Roo 37.1%, las proporciones más bajas entre las entidades señaladas en el gráfico.

También advierte que la participación femenina disminuye conforme aumenta el tamaño de las empresas. A nivel nacional, las mujeres encabezan 45% de las microempresas, pero su presencia baja a 23% en las pequeñas y a 16% en las medianas, lo que evidencia las dificultades para consolidar y ampliar los negocios que dirigen.

Además, las MiPymes encabezadas por mujeres generan menos empleos remunerados. En conjunto, ocupan a 3.5 millones de personas, frente a 4.5 millones en las empresas lideradas por hombres. Asimismo, 25% de su personal recibe un sueldo fijo, mientras que en los negocios dirigidos por hombres la proporción alcanza 43%.

En las grandes compañías también persisten las diferencias: entre 185 empresas que cotizan en las bolsas mexicanas, las mujeres ocupan apenas 14.8% de los asientos en los consejos de administración y representan 15% de las direcciones generales, financieras y jurídicas.

El IMCO plantea que las barreras de acceso al financiamiento, las responsabilidades de cuidados y las dificultades para desarrollar trayectorias profesionales continúan condicionando la participación económica de las mujeres, en la creación de empresas y en los puestos de mayor responsabilidad.