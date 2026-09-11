Cuatro personas fueron detenidas en distintos municipios de Aguascalientes por la presunta portación de armas prohibidas, luego de intervenciones realizadas por elementos del Mando Coordinado durante recorridos de vigilancia.

El primer aseguramiento ocurrió en avenida Otto Granados Roldán, en San Francisco de los Romo, donde los oficiales detectaron a un hombre que presuntamente mostró una actitud evasiva. Tras una revisión preventiva, le localizaron un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros de longitud. El detenido, identificado como Omar “N”, de 44 años, también fue señalado por presuntamente ofrecer 200 pesos a los policías para evitar su arresto, por lo que quedó relacionado además con un posible delito de cohecho.

En la comunidad de Maravillas, en Jesús María, fue detenido Sergio “N”, de 34 años, durante una inspección en la calle Lázaro Cárdenas. Entre sus pertenencias fue encontrada una navaja metálica de aproximadamente 15 centímetros.

Otro caso se registró en la colonia Mexiquito, en Cosío, donde policías detectaron a un sujeto que intentó escapar corriendo al notar su presencia. Tras darle alcance, realizaron una revisión y localizaron una cuchilla de alrededor de 60 centímetros de longitud. El detenido fue identificado como Carlos “N”, de 24 años.

Finalmente, en el Barrio del Tepozán, en Asientos, fue detenido Rafael “N”, de 25 años, luego de que los elementos observaran una conducta evasiva. Durante la revisión preventiva se le aseguró un cuchillo con hoja metálica de aproximadamente 19 centímetros.

Los cuatro detenidos, así como las armas aseguradas, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público del fuero común de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación jurídica.