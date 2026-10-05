Cuatro años de prisión por cargar droga para su venta

Víctor “N” fue sentenciado a cuatro años de prisión por posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de venta, luego de ser detenido por policías estatales en calles del fraccionamiento Ojocaliente III.

El caso comenzó cuando elementos de la Policía Estatal detectaron una camioneta tipo pickup que circulaba con las luces apagadas y ordenaron al conductor detenerse. Al acercarse, los oficiales percibieron que emanaba aliento alcohólico, por lo que realizaron una inspección.

Durante la revisión localizaron una bolsa de plástico con 111 gramos nueve miligramos de clorhidrato de metanfetamina, además de dos gramos ocho miligramos de cocaína. Víctor “N” quedó entonces a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Aguascalientes.

A partir del Informe Policial Homologado y de los datos de prueba integrados por el Ministerio Público Federal, el proceso se resolvió mediante procedimiento abreviado.

Una jueza de Control declaró responsable a Víctor “N” del delito contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de venta, y le impuso cuatro años de prisión.

Además, deberá pagar una multa de 80 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a nueve mil 384 pesos.