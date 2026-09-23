La gobernadora Tere Jiménez iniciará hoy la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno, ejercicio que se desarrollará del 23 de septiembre al 5 de octubre y en el que dará a conocer los principales resultados alcanzados durante su cuarto año de gestión en Aguascalientes.

Durante 13 días, la mandataria estatal difundirá información sobre las acciones realizadas en áreas como seguridad, economía, salud, educación, obra pública y desarrollo social. Para ello, el Gobierno del Estado recurrirá a distintos formatos digitales, audiovisuales e impresos dirigidos a diversos sectores de la población.

Entre las novedades se contempla un informe virtual, un conversatorio con influencers, espectaculares en tercera dimensión y otros contenidos visuales. También se desarrolló una serie infantil mediante inteligencia artificial, además de un cuadernillo impreso con juegos, videojuegos para niñas y niños y materiales que serán distribuidos en los hogares de Aguascalientes.

El programa incluirá además una docuserie sobre Tere Jiménez, mediante la cual se mostrarán aspectos de su actividad cotidiana al frente de la administración estatal, así como una faceta más personal de la gobernadora.

La seguridad será el primer tema que se abordará dentro de la presentación de resultados, al tratarse de uno de los ejes prioritarios de la administración estatal y por su relación con otros rubros, entre ellos el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la generación de oportunidades.

La presentación del Cuarto Informe se realizará bajo el lema “Trabajando todos los días, con fuerza y corazón, por las familias de Aguascalientes. Hoy vengo a agradecer su confianza con hechos”, que acompañará la difusión de los resultados del último año de gestión.