Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco. – El Auditorio Metropolitano dejó de ser un recinto tradicional para transformarse en un rincón íntimo del pop en español: el Cuarto Azul de Aitana.

La estrella española se presentó anoche ante un foro completamente abarrotado, tiñendo el coloso de Belenes de una atmósfera cobalto gracias a una escenografía donde la energía electropop y sus éxitos fueron los protagonistas de la velada.

En punto de las 21:00 horas, la cantante apareció en el escenario para interpretar su primer bloque de canciones, entre ellas, «6 de Febrero», «Segundo Intento» y «DUMDDT».

Al abrir las puertas de su entorno más personal, invitó a miles de tapatíos a refugiarse con ella en una habitación repleta de emociones.

La puesta en escena emuló las paredes de una recámara de tintes melancólicos, convirtiendo a cada espectador en el confidente de sus historias.

El espectáculo navegó con destreza entre los temas de su nueva etapa y hits consolidados como «Los Ángeles» y «Vas a Quedarte».

Aunque Aitana, quien se hizo acompañar por los músicos de su banda y por sus bailarines, lanzó su reciente disco el año pasado, la gira, cuyo nombre se basa en ese material, arrancó en mayo de 2026.