El sueldo promedio de los trabajadores en Aguascalientes es de aproximadamente 5 mil pesos mensuales, según señaló Fernando Covarrubias Tejeda, catedrático de la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes, durante la rueda de prensa «Expectativas Económicas para el año 2024».

Covarrubias Tejeda destacó que el salario mensual promedio se reduce aún más en el sector informal, donde se perciben alrededor de 3 mil 800 pesos, que sumado a la falta de prestaciones de ley, resulta muy bajo.

En cuanto a los trabajadores formales, el promedio mensual es de 4 mil 500 pesos, una cifra que, aunque baja, no coloca a Aguascalientes entre los niveles más bajos de percepciones a nivel nacional, según las cifras obtenidas a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.

El catedrático enfatizó que esta situación representa un reto y una llamada de atención para revertir este efecto, con el objetivo de contar con más y mejores empleos.

Al analizar los retos y fortalezas económicas del estado para el año 2024, Covarrubias Tejeda advirtió que los trabajadores informales están en desventaja, ya que no cuentan con acceso a servicios de salud, retiro, entre otros. «¿Qué podemos hacer con 4 mil 500 pesos? El salario informal es muy bajo, pero el formal también. No estamos mal, no es una condición de Aguascalientes sino del país; tenemos que luchar contra esa inercia», consideró.

Manifestó que Aguascalientes cuenta con múltiples ventajas que le brindan fortaleza, como la estabilidad social, la seguridad pública y un buen nivel de crecimiento económico, situado alrededor del 4%.

Finalmente, agregó que las expectativas económicas de la entidad son positivas para 2024, aunque la violencia en estados vecinos representa una amenaza por el impacto colateral, a pesar de que Aguascalientes se considere como una «isla».