Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tomarán un vuelo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cuando pueda y cuando su agenda coincida con los horarios programados en la nueva terminal.

Informó que volaría a Villahermosa, Tabasco, ya que no tendrá actividades públicas en los días santos y el fin de semana.

-¿Su vuelo a Villahermosa será por el AICM o por el Felipe Ángeles?– se le preguntó.

-Pues no te puedo contestar, yo creo que es por el Benito Juárez, porque me voy más tarde- respondió.

-¿Cuándo va a estrenar un vuelo en el AIFA?

-Pues cuando yo pueda, lo hago. Es un aeropuerto de primera, de lo mejor que hay, lo que pasa es que todavía, poco a poco, van a ir sumándose más vuelos, también no se le pasa el coraje a los que tenían el trinquete de hacer el aeropuerto en el Lago de Texcoco, pero ahí se van a ir serenando poco a poco.

Tras confiar en que el AIFA tenga cada vez más vuelos disponibles, hizo un llamado a sus críticos a tranquilizarse.

«Hacía falta un buen aeropuerto como el Felipe Ángeles y hemos enfrentado muchos obstáculos, en todo, amparos, descrédito, campañas de desprestigio; pero ahí van las cosas, están muy molestos, le voy a hacer la competencia a la Vitacilina ‘ah, qué buena medicina’, va a ser Amlocipina, algo así, para que se vayan tranquilizando», bromeó.

«Y el Aeropuerto Felipe Ángeles va a tener cada vez más vuelos y cuando me corresponde y esté el horario, lo voy a usar, claro que sí».

López Obrador inauguró el pasado 21 de marzo el AIFA, aunque la terminal arrancó sus operaciones con menos de 20 operaciones al día, entre aterrizajes y despegues.

