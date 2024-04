En el mundo existen dos tipos de personas: los que saben a base de datos concretos a quién le están vendiendo… y los que creen que lo saben por inercia o corazonadas. La línea es muy delgada porque algunas veces recurrimos a la intuición para dar el siguiente movimiento, puede ser una cuestión de equilibrios, pero como dice la Biblia: “no se puede servir a dos amos”.

Hace unos días conocí a Honoka, una chica japonesa que me platicó su gusto por los tacos y el pozole. Si en un supuesto caso, ella decidiera abrir un negocio en México, muy probablemente optaría por una taquería o cenaduría, pero ella tendrá éxito si y sólo si previamente analiza el mercado primero, la rentabilidad de una idea depende de las necesidades del público que te rodea.

En nuestro país, nos gusta comer los alimentos mencionados, pero en gustos y estilos de vida podemos encontrar diferencias, y es tarea de los negocios encontrarlas para contribuir en la sociedad. Gracias a la globalización, podemos degustar otro tipo de gastronomía como es la cocina japonesa, si ella hace su investigación de mercado y descubre que hace falta un nuevo lugar para comer sushi, tal vez le convenga expandir el negocio del Sr. Enjoji (su padre) … ¡Sigue el ejemplo!

No te digo que debas tener los nombres de las personas que van a comprar en tu negocio, el propósito de esta edición es que respaldes tu idea, porque existen muchas maneras de hacer publicidad, pero la venta se vuelve efectiva cuando estudias la demografía de tu zona, realizas encuestas y escuchas a la gente, y vaya que el mundo ya cuenta con la tecnología y gente profesional para hacerlo de manera simple (dentro de lo que cabe). Si buscas golpes de suerte, mejor construye la propia.

He conocido marcas que iniciaron sus operaciones a partir de un pasatiempo o porque estudiaron la pirámide de Maslow, e incluso me han mencionado los nombres de fraccionamientos o vecindarios como clientes potenciales, ya sea por el poder adquisitivo, la propuesta de valor, entre otras cosas… pero la mayoría no sabe responder la siguiente pregunta: ¿Qué resuelvo?

Si con tu proyecto solventas la alimentación (por mencionar una necesidad), aplaudo tu noción, ahora el siguiente paso es saber quiénes más hacen lo que tú haces, si comparten algún target o virtudes, y en base a eso, toma la iniciativa de destacar. En el proceso cabe la posibilidad de que adaptes o inicies desde cero tu proyecto, será necesario hacerlo si tu meta es ganar, y estoy seguro de que así lo es.

Aplica este texto independientemente de la industria en la que trabajas, y alégrate por los resultados.

