Abril Valadez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: A 50 años de su estreno, 10 invitados muestran cómo The Muppet Show integraba a figuras del cine, la música y la comedia a su ficción.

Rita Moreno

Rita Moreno llegó a El Show de los Muppets en su primera temporada, cuando ya era ganadora del Óscar por Amor sin Barreras (1961). En el programa interpretó «Fever», canción popularizada por Peggy Lee, acompañada por Floyd al bajo y Animal en la batería. Las irrupciones cada vez más estruendosas de Animal terminan alterando el número hasta que Moreno lo frena entre dos platillos. Por esa aparición, la actriz ganó en 1977 el primer Emmy de El Show de los Muppets.

Rudolf Nureyev

Rudolf Nureyev, una de las figuras internacionales del ballet, apareció en la segunda temporada del programa. Su visita entusiasma a Sam Eagle, un personaje que suele reclamar que el programa sea más serio y refinado. Sin embargo, el bailarín termina participando en «Swine Lake», una parodia de El Lago de los Cisnes en la que interpreta al príncipe y baila un pas de deux con una cerda vestida con tutú.

Bernadette Peters

Robin, el pequeño sobrino de Kermit, cree que nadie presta atención a lo que hace y decide marcharse del teatro. En uno de los episodios de la segunda temporada, Bernadette Peters, actriz y cantante de Broadway, escucha su malestar y le canta «Just One Person», una canción sobre la importancia de que alguien crea en ti; después se suman Kermit y otros Muppets. La escena lleva el programa hacia un momento más emotivo, lejos del caos que domina buena parte de sus funciones.

Peter Sellers

Peter Sellers, actor británico conocido por transformarse en personajes muy distintos, apareció en la segunda temporada de El Show de los Muppets. Durante el episodio emitido en 1978 evitó presentarse simplemente como él mismo y prefirió interpretar, entre otros, a un violinista, la reina Victoria, un masajista alemán y un predicador. En una nota de producción, el guionista principal Jerry Juhl consignó que Sellers prefería los capítulos en los que los Muppets seguían siendo las estrellas y el invitado se integraba a la acción.

Alice Cooper

Alice Cooper apareció en la tercera temporada del show, cuando ya era conocido por incorporar elementos del horror a sus conciertos. En el episodio se presenta como agente del Diablo y ofrece fama y riqueza a los Muppets a cambio de sus almas, mientras interpreta canciones como «Welcome to My Nightmare» rodeado de monstruos y una escenografía acorde con su personaje.

Harry Belafonte

Harry Belafonte, cantante y actor estadounidense, trabajó con Jim Henson en la preparación de su participación en El Show de los Muppets, entre cuyos números estuvo «Turn the World Around», una canción que Belafonte ya había grabado. En ese episodio de la tercera temporada, el equipo creó personajes inspirados en máscaras africanas para acompañar la interpretación y, a petición del cantante, investigó arte africano con el fin de cuidar las referencias utilizadas en los diseños.

Liza Minnelli

En lugar de acomodar a Liza Minnelli dentro de la sucesión habitual de números y problemas entre bambalinas, la cuarta temporada convirtió buena parte de su episodio en un misterio de aire noir, con vestuario inspirado en los años 30. Minnelli interpreta a Liza O’Shaughnessy, una actriz amenazada, mientras Kermit asume el papel de detective privado y los demás Muppets quedan absorbidos por una trama de asesinatos que desplaza durante buena parte del capítulo la estructura habitual del programa.

Mark Hamill y Star Wars

Mark Hamill, conocido por interpretar a Luke Skywalker en Star Wars, también apareció en la cuarta temporada. En el episodio, Luke llega al teatro acompañado por C-3PO y R2-D2, pero más tarde también aparece Mark Hamill como él mismo, presentado como primo de Luke. Después, los personajes de Star Wars participan en «Pigs in Space», la parodia de ciencia ficción de los Muppets ambientada en la nave Swinetrek.

Gene Kelly

Gene Kelly, actor, bailarín y figura del musical clásico de Hollywood, llegó a El Show de los Muppets asegurando que había ido al teatro sólo como espectador y que no pensaba cantar ni bailar. En ese episodio de la quinta temporada, Kermit pasó buena parte del programa tratando de convencerlo y Kelly terminó participando en varios segmentos, incluida una lección de baile. Fue, además, el último episodio de la serie que se produjo, aunque otros capítulos se emitieron después.

Carol Burnett

Carol Burnett, comediante y actriz estadounidense, llegó a El Show de los Muppets después de haber encabezado durante 11 temporadas The Carol Burnett Show, uno de los programas de variedades más conocidos de la televisión de su país. En su episodio, Gonzo convence a Kermit de organizar un maratón de baile que termina invadiendo la función e interrumpiendo los números de Burnett. La situación se vuelve todavía más caótica cuando Animal queda como su pareja de baile.