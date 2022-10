Víctor Hugo Granados Zapata

La improvisación es uno de los defectos por excelencia de la actual gestión al frente de la SEP. Podemos visualizar esta mala costumbre desde la reforma apresurada al Artículo 3° Constitucional en 2019, donde prefirieron pisar el acelerador e incluir una serie de adiciones poco realistas (como la obligatoriedad de la educación superior), la eliminación del término “calidad” por educación de “excelencia” (que hasta la fecha sigue siendo un misterio a qué se refieren realmente con este concepto) y finalmente la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (un capricho político del SNTE). Sin embargo, también podemos ver la forma tan poco profesional con la que han intervenido la política educativa, por ejemplo el sostenimiento tan prolongado e irresponsable del programa de “Aprende en Casa” durante la pandemia y la nula actividad por parte de la SEP para atender el rezago educativo generado por su omisión en planear una estrategia efectiva de nivelación. Este actuar se transformó en una herencia entre los últimos titulares de la dependencia, porque tanto Esteban Moctezuma, como Delfina Gómez y la actual secretaria Leticia Ramírez han optado por la indiferencia y el servilismo, prolongando el “oscurantismo” en materia educativa como diría Gilberto Guevara Niebla (ex subsecretario de Educación de la actual administración).

Pero más allá de las diferentes opiniones y la “grilla” con la que se maneja esta dependencia en la actualidad, existe una fuerte responsabilidad ignorada por parte de las autoridades educativas federales en torno a un capricho presidencial: la reforma al Marco Curricular y los Planes de Estudio para el próximo ciclo escolar. Ya hemos abordado en columnas anteriores la propuesta que plantea la 4T en esta materia y también analizamos en qué consiste la famosa “pedagogía del sur” que es la base de toda esta reforma, por lo que en esta ocasión vamos a enfocarnos a las implicaciones legales y recientes que ha provocado este cambio radical e improvisado.

El juez octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos, otorgó una suspensión definitiva a la implementación del programa piloto de la reforma a los planes de estudios (amparo 1606/2022); en sintonía, el Juez Sexto de Distrito del mismo circuito, Francisco Javier Rebolledo, también determinó una suspensión definitiva en el mismo sentido (amparo 1457/2022). Ambas demandas fueron presentadas por la asociación civil “Educación con Rumbo”, argumentando que la falta de capacitación de maestras y maestros, el nulo apoyo bibliográfico y las carencias en torno a los lineamientos a seguir constituyen una violación a los derechos de decenas de miles de niñas y niños que iban a “participar” en las pruebas piloto, originalmente planeadas por el director de materiales educativos de la SEP Marx Arriaga. En otras palabras, la improvisación ahora está afectando materialmente los derechos fundamentales de alumnas y alumnos, específicamente a la educación y contraviniendo el principio del interés superior de la infancia (Artículo 4° Constitucional), de ahí que los jueces federales determinaran la suspensión definitiva del programa. Hay que precisar que la suspensión será vigente hasta que se resuelva, mediante sentencia, el tema y se determine la constitucionalidad de la aplicación de la prueba piloto en cuestión, puesto que la SEP se está jugando la formación de estudiantes de más de 950 planteles.

Obviamente el Gobierno Federal no se quedó de brazos cruzados, la SEP interpuso un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito para buscar que se revoque dicha suspensión y, de forma simultánea, en días pasados el presidente de la República afirmó (en su conferencia mañanera) que iba a mandar a investigar al juez Francisco Javier Rebolledo por haber emitido la suspensión provisional (antes de la suspensión definitiva). La legalidad debe combatirse en tribunales, no desde el púlpito presidencial y menos con amenazas directas de encarcelamiento. Y tal y como lo hemos referido durante los últimos años, el sector educativo necesita urgentemente perfiles profesionales y con convicciones firmes de querer mejorar, de forma responsable, el panorama educativo.

No contamos con programas efectivos para combatir el rezago educativo, es más, no tenemos ni siquiera un diagnóstico por parte de la SEP sobre los daños ocasionados con el modelo de educación a distancia (sin mencionar el impacto de la desaparición del programa de Escuelas de Tiempo Completo y Prospera), pero el presidente y sus incondicionales creen que es buen momento para improvisar y sacar adelante una reforma (posiblemente inconstitucional) con carencias metodológicas importantes, que al final van a terminar por perjudicar a miles de alumnas y alumnos en su vida académica, social y profesional. Con estas acciones, me parece que podemos utilizar este adjetivo para definir la política educativa de la 4T: Improvisada.