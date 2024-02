Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que cuando el Ministro Arturo Zaldívar encabezaba la Corte, el Gobierno intervenía en los casos que eran de su interés

«Cuando estaba el Ministro Zaldívar de presidente de la Corte había más recato. Todavía cuando había un asunto así de este tipo (como el de Lozoya), nosotros -respetuosamente- interveníamos, porque es que no sólo es la libertad aun cuando se trate de libertad domiciliaria para políticos, sino la delincuencia organizada con mucho poder.

«Acaban de suceder casos así en donde los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas y un sábado. Y tenemos (nosotros como Gobierno) que andar pendientes para ver si no tienen otras órdenes de aprehensión, en algunos casos sí, y ya no salen», comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal admitió abiertamente que «se hablaba» con el juzgador porque, a diferencia de la Ministra Norma Piña, Zaldívar sí «ayudaba».

«Pero cuando se daban estos hechos estaba Zaldívar, se hablaba con él y él podía -respetuoso de las autonomías de los jueces, pero prensando en el interés general, en la justicia- en proteger a los ciudadanos ante el crimen. Hablaba con el juez y le decía ‘cuidado con esto’ si viene mal la averiguación, porque el MP en vez de poner que detuvieron a la persona a las 9 de la mañana, encontró que lo detuvieron a las 11 y ya con ese hecho podía dictar la libertad», contó.

El titular del Ejecutivo federal incluso dijo que, de haber permanecido al frente del Poder Judicial, Zaldívar no hubiera permitido decisiones como la libertad condicional a Emilio Lozoya o el descongelamiento de las cuentas de la esposa de Genaro García Luna.

«Sí sí (si hubiera estado Zaldívar no hubiera pasado lo de Lozoya) y muchos otros casos, si hubiera estado Zaldívar difícilmente se le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna», manifestó.

López Obrador arremetió también contra la actual presidenta de la Corte, Norma Piña, a quien acusó de dar a los jueces «licencia para robar» con su discurso en defensa de la autonomía.

«Él (Zaldívar) ayudaba, llega la señora Piña y dice ‘los jueces son autónomos’; o sea, licencia para robar. O sea, hagan lo que quieran, porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial; o sea, es una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia.

«Claro que está tomado el Poder Judicial… en la marcha fueron empleados del Poder Judicial porque como estamos planteando que los elija el pueblo ya ven que la Corte no se toca, el INE no se toca, mi democracia no se toca», señaló.

Arturo Zaldívar fue presidente de la Corte desde el 2 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022.

En noviembre del año pasado, Zaldívar renunció a su cargo para incorporarse como integrante del equipo de campaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.