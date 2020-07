La pandemia de COVID-19 está cambiando el mundo que conocemos. Afecta nuestra forma diferente de vivir y actuar, con servicios en línea con la cabeza, y también supone una transformación empresarial que requiere profesionales con habilidades innovadoras. En este contexto, la capacitación en línea destaca como la mejor alternativa para alcanzar estas nuevas habilidades. Analizamos cuántos docentes están en línea con los más demandados , los perfiles de todos y las posibilidades que se abren en esta nueva situación.

Los 5 títulos más destacados

Lidera la lista clásica: el MBA . Una opción correcta, según Hamilton Global Intelligence Consultant , puede representar el 93% de los estudiantes que toman un MBA en línea y trabajan un 20% más que el promedio. Además, este título tiene un alto índice de empleabilidad y sobre alumnos a puntos de gestión, gestión de estrategia, de finanzas, ventas de transformación digital.

Pero en la lista hay títulos que van más allá del mundo puramente empresarial: ingeniería, mercadotecnia, salud, educación … Entonces, según los datos proporcionados por UNIR México , los 5 maestros en línea más demandados en 2020 son:

Gestión y Administración de Empresas (MBA) La seguridad informática Aprendizaje, Cognición y Desarrollo Educativo Administración y administración de salud Análisis y visualización de datos masivos

Futuro en datos e ingeniería.

Como de costumbre, encontramos más y más maestros del sector industrial entre aquellos que están más interesados. El aumento en el trabajo remoto y la necesidad de digitalización de las empresas ponen títulos de valor como Computer Security, el segundo dominio en la línea más demandada se ha cerrado este 2020.

El Informe de Empleos Emerging 2020 LinkedIn muestra que los expertos en Ciberseguridad están en el top 15 con las profesiones futuras , al igual que los desarrolladores Javascript, Full Stack the scientific de datos.

El valor de los datos es un pilar básico en la toma de decisiones, por eso las empresas requieren profesionistas que sepan manejarlos, analizarlos y extraer de ellos toda la información posible. Por todo esto, una maestría relacionada con el Big Data puede suponer un plus en la búsqueda de un empleo o mejora laboral. No es de extrañar, por tanto, que la maestría en Análisis y Visualización de Datos Masivos ocupe el quinto lugar del ranking.

Pero no solo crece la demanda de profesionistas que manejan datos, sino también de los que tienen conocimientos de Inteligencia Artificial o Cloud Computing. Tal y como se indica en el citado informe de LinkedIn o en el informe Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy (2020) del Foro Económico Mundial, todas son áreas de grandes oportunidades laborales.

Además, los empleos que tienen que ver con programación, desarrollo de software o sistemas continúan entre los mejor pagados en México. Así lo resalta la Guía de salarios 2020 de Adecco, donde se destacan salarios con un promedio de $30,000 mensuales para estos profesionistas.

La mercadotecnia, en alza

La obligada aceleración de la transformación digital en las empresas debido a la pandemia, ha provocado la necesidad de recurrir al e-commerce. Esto ha abierto un mundo de posibilidades a los profesionistas del marketing digital. La mercadotecnia ya era uno de los sectores con mayor demanda y continúa en ascenso.

Se requieren perfiles expertos en tráfico web, SEO, SEM, o que manejen el neuromarketing y sepan cómo mejorar la experiencia del cliente. El consumidor es el centro y hoy tiene más valor si cabe. Según el Foro Económico Mundial, el especialista en éxito del cliente será uno de los perfiles más solicitados en el futuro y que generará mayor volumen de empleo.

Personas y medio ambiente

En el avance de la tecnología surgen figuras profesionales capaces de dirigir y gestionar proyectos tecnológicos y de innovación. Pero en ese avance es cada vez más importante el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible, como destaca el Observatorio Laboral del Servicio Nacional de Empleo de México al analizar las carreras con más futuro.

Por eso, ganan relevancia las maestrías que abordan el control de la calidad, la protección del medio ambiente o la responsabilidad social corporativa. También las enfocadas en las relaciones humanas y la buena gestión de la comunicación de la empresa con sus empleados, así como al ámbito de la seguridad laboral y de salud en el trabajo. La Guía de salarios de Adecco indica que los empleos relacionados con estos ámbitos superan los $30.000 de promedio salarial al mes.

Las empresas deben proteger la salud y el bienestar de los empleados. Un reto para las compañías, que tendrán que contar con un profesionista que gestione este punto, un perfil que se encuentra también en el top 15 en la lista de trabajos emergentes.

El valor de la educación y la salud

Siguiendo el análisis de las maestrías en línea más demandadas, la maestría en Aprendizaje, Cognición y Desarrollo Educativo ocupa el tercer lugar en el listado. No es de extrañar, ya que toca uno de los pilares de la educación al formar al alumno en neuropsicología. Las maestrías enfocadas al aprendizaje o la psicopedagogía también están entre las más solicitadas, así como las relacionadas con la gestión de equipos.

La dirección de los centros —donde se deben implicar profesores, padres y alumnos— es un valor en el objetivo de conseguir una educación de calidad. Una excelencia que también buscan los docentes cuando deciden formarse en nuevas tecnologías para adaptarse a la escuela del siglo XXI.

En la misma línea de la gestión de equipos —pero ya con el foco puesto en la salud—, hay que destacar la maestría en Dirección y Administración en Salud (cuarto lugar en el listado). La pandemia por COVID-19 nos ha hecho comprobar la importancia de la dirección de los centros hospitalarios y médicos y la coordinación de los equipos para la atención a los pacientes. De hecho, el informe del Foro Económico Mundial menciona precisamente esta profesión como una de las emergentes, al igual que los asistentes de cuidado personal o los terapeutas.

Una especialización para destacar

Tener una maestría puede significar la diferencia entre despuntar o no hacerlo y lograr ese ansiado empleo. La especialización y la formación son puntos claves para cualquiera que desee un cambio laboral o busque acceder a un puesto de trabajo. Porque muchas empresas requerirán nuevos profesionistas con perfiles capaces de responder a los nuevos retos.

Los cambios a los que asistimos ponen sobre la mesa la necesidad más urgente que nunca de la digitalización y la innovación. Las compañías no tienen otra opción que apostar por ellas para continuar con su actividad y superar la crisis. Deben acelerar su transformación y esto implica que determinadas figuras profesionales sean ahora más que nunca imprescindibles.

Las empresas también deben apostar por la formación de sus empleados, algo que ayudará al crecimiento y desarrollo del profesionista, pero también beneficiará a la propia organización. Como señala un informe de Randstand, para las empresas es transcendental capacitar a sus empleados para el uso de la tecnología y las herramientas digitales. Deben brindar oportunidades de formación relevante para ellos, que además les permita retener el talento.

Educación superior, mejores salarios

Sin duda, contar con educación superior conduce a mejores resultados en el mercado laboral. Los datos de la OCDE muestran que los trabajadores con educación superior en México disfrutan de una prima doble en sus ingresos sobre aquellos que solo cuentan con educación media superior.

Para adquirir esa formación, los mexicanos apostamos cada vez más por la educación en línea, que permite conectarse desde cualquier sitio, sin horarios y haciéndolo compatible con la vida laboral y personal. Según los datos de Anuies, en nuestro país la modalidad en línea ha aumentado un 16 % en maestrías y un 28% en licenciaturas.

Señala el estudio Educación en Línea de la Asociación de Internet.MX, que más del 67 % de los internautas mexicanos tiene empleo y optan por estudiar esta modalidad. Además de la flexibilidad o de la plataforma 24/7, también es importante el enfoque al mercado laboral y poder aprender de forma práctica. Estas fortalezas dan mayores posibilidades de crecimiento profesional.

Un crecimiento y desarrollo que debemos continuar. Estamos avanzando hacia la digitalización y la innovación, con la necesidad de una capacitación que nos ayude a adaptarnos a los cambios . Hay muchos sectores y especializaciones que encontramos en los maestros y que nos ofrecen oportunidades para abrir nuevas puertas profesionales.

¡Participa con tu opinión!