Hoy en día es normal ver mercancía basada en películas; es decir, playeras, vasos, tazas, termos… en fin, productos que contienen un diseño de alguna película; Disney lo hace todo el tiempo con sus personajes, y las cadenas de cine ni se diga… ¿pero sabías que no siempre ha sido así?

Y no me refiero a que algunas películas no producen su propio merchandising…

Si tomamos en cuenta que el cine comercial —tal y como lo conocemos— existe desde el año 1895 cuando los hermanos Lumiere hicieron su primera proyección en París. Este “protocolo” de lanzar productos promocionales no fue hasta 1910 —aparentemente— con ‘The Wonderful World of Oz’ del estudio (extinto) Selig Polyscope Company.

Y a partir de ahí, la técnica fue mejorando.

FOTOS: Tomadas de Google.

Por ejemplo, en 1928, con el estreno del cortometraje animado ‘Steamboat Willie’, Disney fue la pionera del sistema de licencias modernas… ¿O sea? Inventó las reglas del juego de cómo se compran y venden los derechos de un personaje en el mundo de los negocios, práctica que sigue vigente y aplicada también por otras marcas a su manera.

Mucha gente suele recordar a Star Wars —a finales de los 70 ‘s— como la primera película que invadió los mercados y la que conquistó un chorro de infancias. Pero casi nadie menciona a ‘Jaws’ (1975), que aprovechó el verano para inundar las tiendas con productos que la gente pudiera usar en sus vacaciones: tiburones inflables, toallas con mordidas de tiburón, trajes de baño, vasos, disparadores de agua… todo plasmado con el póster de dicha película.

Actualmente, los largometrajes han tenido su diferenciación en este canal de venta: algunos tienen su propio comercio electrónico y sus colaboraciones son exclusivas, como es el caso de James Bond. En 1962 fue de las primeras películas de espionaje en tener figuras de acción, pero ahora tiene su propia tienda en línea y se sustenta únicamente con marcas de lujo por el tipo de público al que van dirigidas sus películas… ¡y porque son las que han tenido alianza desde el estreno de ‘Dr. No’!

FOTOS: Captura de pantalla de ‘007store.com’, y tomada en Londres.

Pero hay otras que son más accesibles y continúan moviendo a las masas. Este año estrena una serie para streaming, pero su última película homónima fue estrenada en 2011, y pareciera que nunca desapareció del público. Su nombre es Harry Potter, y seguimos siendo varios los que tenemos una varita en casa.

Con la llegada de la inteligencia artificial, ya hay una película que lanzó merchandising con IA incluida, pero la pregunta de esta edición ya se contestó, y la siguiente se resolverá hasta la próxima semana.

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