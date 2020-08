Cortesía Agencia Reforma

MADRID, España.-Uno de los temas que más está causando revuelo en las redes sociales es la supuesta huida de la muñeca Annabelle del Museo de lo Oculto de los Warren en Monroe, Connecticut.

Pese que no ha habido confirmación alguna de que el objeto haya sido sustraído del recinto, han sido los memes los que se han convertido en los auténticos protagonistas de este rumor.

Desde que apareció en la primera entrega de la franquicia Expediente Warren en 2013, Annabelle ha demostrado ser un personaje tan aterrador, que ha logrado ser protagonista de su propia franquicia.

De hecho, en 2019 se estrenó la tercera película protagonizada por la muñeca, Annabelle Vuelve a Casa, en la que liberaba a espíritus que el matrimonio Warren había atrapado.

La historia real de la muñeca Annabelle se remonta a los años 70, cuando fue regalada a una joven llamada Donna, una estudiante de enfermería que comenzó a notar que pasaban sucesos muy raros alrededor del juguete, como que se la encontrase en una posición diferente o en otra habitación y que comenzaran a aparecer notas escritas con la palabra “¡Ayúdanos!”.

Sus orígenes están bastante bien representados en la saga cinematográfica, en la cual se mostró que la muñeca fue recogida después de que dos enfermeras comentasen que Annabelle realizaba actos violentos en su departamento.

La franquicia también muestra los problemas que dio durante el trayecto en coche de los Warren a su casa; no obstante, el juguete real tiene una apariencia mucho más afable que el de las películas.

Con siete filmes estrenados en cines, cinco de ellos spin-offs, la saga Expediente Warren tenía programado el estreno de su tercera cinta canónica para septiembre de este año, pero la pandemia del Covid-19 ha hecho que The Devil Made Me Do It vaya a estrenarse en junio de 2021.

¡Participa con tu opinión!