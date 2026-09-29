Una mujer de 37 años fue detenida por policías municipales luego de ser señalada por presuntamente sustraer mercancía de una tienda de autoservicio ubicada sobre Avenida Convención de 1914 Poniente, en el fraccionamiento Gómez.

Los uniformados acudieron al establecimiento tras recibir el reporte de que personal de seguridad mantenía retenida a una mujer por un supuesto robo. En el lugar, una empleada señaló que la sospechosa habría ocultado varios artículos dentro de una bolsa de mano para después cruzar el área de cajas sin pagar.

Los oficiales realizaron una inspección preventiva a la mujer, con su autorización, sin encontrarle objetos ilícitos. Posteriormente revisaron la bolsa que llevaba consigo, también con su consentimiento.

En el interior localizaron dulces, audífonos inalámbricos, una caja de rastrillos, una botella de bebida alcohólica, crema para peinar y una playera. Al solicitarle el comprobante de compra, la mujer manifestó que no contaba con él.

Ante el señalamiento, Mariela “N”, de 37 años, fue detenida y trasladada junto con la mercancía asegurada ante la autoridad ministerial, instancia que determinará su situación jurídica.