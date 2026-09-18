Claudia Guerrero Agencia Reforma

Irapuato, México: La Presidenta Claudia Sheinbaum elogió la coordinación con la Gobernadora panista de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien correspondió al afirmar que la Mandataria federal «quiere bien» a la entidad.

Durante la mañanera, ambas aseguraron que han logrado coordinarse para trabajar en seguridad, agua, educación, infraestructura, salud y bienestar.

«Ustedes saben que venimos de dos partidos políticos distintos, pero eso no impide que hayamos tenido coordinación en absolutamente todo. No solamente en seguridad, sino en educación, en infraestructura, en el proyecto de agua para Guanajuato», afirmó Sheinbaum.

La Presidenta calificó como excelente la relación con el Gobierno de Guanajuato y atribuyó al trabajo conjunto una reducción de 73 por ciento en los homicidios.

Sheinbaum recordó que la entidad ocupaba en 2024 el primer lugar nacional en ese delito y que durante varios meses, incluso años, registró entre 12 y 13 asesinatos diarios.

García Muñoz Ledo dijo que, al inicio de su administración, presentó a Sheinbaum las necesidades y los retos de Guanajuato, y recibió disposición para atenderlos.

«Desde el primer día que tuve la oportunidad de compartir con la Presidenta el proyecto que queríamos para Guanajuato, las principales necesidades y retos que tenía nuestra gente, encontré en ella disposición y apertura y en todo momento hemos tenido una relación de respeto mutuo, de colaboración y de entendimiento», expresó.

La Gobernadora sostuvo que el trabajo con la Federación ha involucrado al Ejército, la Guardia Nacional, las Fiscalías federal y estatal, así como a las corporaciones de seguridad de Guanajuato.

«A mí me queda claro que la Presidenta quiere bien a Guanajuato y en Guanajuato también la queremos bien porque hemos trabajado en equipo y porque hemos demostrado desde este estado que se puede dar resultados cuando dejamos de lado nuestras diferencias y nos centramos en aquello que es verdaderamente importante», señaló.

La panista advirtió que la disminución de la incidencia delictiva no significa que la tarea esté terminada y ofreció mantener el esfuerzo conjunto.

García Muñoz Ledo afirmó que la relación con el Gobierno federal continuará en el proyecto de agua para Guanajuato y en las acciones para reforzar educación, salud, seguridad y bienestar.