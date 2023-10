La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reportó que diariamente decomisa un promedio de 25 armas blancas en la ciudad. Esta situación ha motivado a las autoridades locales a considerar la posesión de armas blancas como un delito y a analizar con detalle su uso y portación en horarios y lugares específicos.

Antonio Martínez Romo, titular de la corporación, expresó su inquietud respecto a este fenómeno, destacando que la posesión de armas plantea un reto para las fuerzas de seguridad.

Puntualizó la relevancia de considerar aspectos como los horarios y el tipo de armas portadas. Mencionó que algunas personas emplean armas blancas para actividades laborales, por ejemplo, en la agricultura. No obstante, el porte de éstas en horarios nocturnos y sin un motivo justificado recibirá un escrutinio más riguroso de parte de las autoridades.

Subrayó también la imperativa colaboración con otras áreas gubernamentales, como Reglamentos y Mercados, para impedir la venta de armas en espacios públicos, tales como tianguis.

Referente al número de armas incautadas diariamente, Martínez Romo indicó que, si bien la cifra varía, en un día promedio, se podrían confiscar entre 20 y 25 armas blancas. Dichas armas son posteriormente custodiadas por la Dirección de Justicia Municipal, la cual evalúa realizar una ceremonia para su destrucción, enmarcado en su estrategia de seguridad.

Aunque no se han efectuado decomisos masivos en tianguis hasta el momento, las autoridades trabajan conjuntamente con el área de Reglamentos y Mercados para frenar la venta no autorizada de armas blancas en estos lugares.