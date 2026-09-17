La Cruz Roja Mexicana en Aguascalientes conmemorará 115 años de servicio con la realización de la 53.ª Convención Nacional de Cruz Roja Mexicana, que reunirá en la entidad a cerca de 4 mil 500 voluntarios de todo el país, informó Jaime del Conde Ugarte, delegado estatal.

Recordó que aquí fue fundada el 9 de diciembre de 1911, por lo que la entidad fue la primera del país en contar con una delegación estatal de esta institución humanitaria. En el marco de esta celebración, la Junta Nacional de Directores de Cruz Roja Mexicana aprobó la propuesta para que Aguascalientes sea sede del evento, que se realizará del 6 al 9 de octubre en la Isla San Marcos y el Centro de Convenciones.

Se espera la participación de voluntarios de las 32 entidades federativas, además de representantes de sociedades nacionales de la Cruz Roja de otros países, entre ellos Estados Unidos y algunas naciones de Centro y Sudamérica.

Uno de los principales componentes del encuentro será la competencia nacional de rescate y extracción vehicular, en la que participarán equipos representantes de 27 delegaciones estatales de Cruz Roja Mexicana. En esta ocasión, los participantes podrán realizar sus prácticas con vehículos de modelos recientes, debido a la colaboración de Nissan Mexicana, que donará unidades para las simulaciones de rescate.

La convención también contempla un taller de rescate aéreo y manejo clínico, dirigido a paramédicos y voluntarios de Cruz Roja Mexicana. La capacitación abordará procedimientos para intervenir en lugares donde las ambulancias tienen dificultades para acceder y es necesario utilizar aeronaves para llegar hasta las personas afectadas y realizar su extracción.

Para desarrollar el ejercicio, se contará con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que apoyarán con los helicópteros de ambas corporaciones.