La Cruz Roja Mexicana enfrenta el reto de garantizar su sostenibilidad financiera ante la creciente dificultad para obtener recursos, por lo que trabaja en una estrategia basada en una mayor eficiencia, transparencia, eficacia y digitalización de sus procesos, informó Eduardo de Agüero Le Duc, presidente nacional de la institución.

Durante su visita a Aguascalientes, donde se desarrolla la Convención Nacional de la Cruz Roja Mexicana, el directivo reconoció que la obtención de recursos se ha convertido en uno de los principales problemas para mantener las operaciones de la institución y los servicios que proporciona a la población. Señaló que, aunque la sociedad mantiene una importante disposición para apoyar mediante donaciones, cada vez resulta más complejo reunir los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento.

Sostuvo que la Cruz Roja busca establecer mecanismos que permitan mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles y fortalecer su administración, particularmente mediante la incorporación de herramientas digitales. Explicó que esta transformación forma parte de una estrategia orientada a alcanzar una mayor sostenibilidad, eficiencia y eficacia en las operaciones, además de fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos.

De Agüero Le Duc advirtió que las condiciones actuales obligan a la organización a buscar nuevas alternativas para mejorar su funcionamiento y garantizar que los recursos obtenidos se utilicen de manera adecuada.