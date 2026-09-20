La Cruz Roja Mexicana en Aguascalientes mantiene en proceso el proyecto para poner en funcionamiento una nueva base de ambulancias en el municipio de Calvillo, como parte de las acciones encaminadas a ampliar su capacidad de atención y presencia operativa en distintos puntos del estado, informó el delegado estatal de la institución, Jaime del Conde Ugarte.

El representante de la benemérita institución informó que actualmente se trabaja en el acondicionamiento de la base y se realizan las acciones necesarias para concretar el proyecto, con la expectativa de que pueda ser inaugurada próximamente.

Del Conde Ugarte señaló que la nueva infraestructura forma parte de los proyectos que se mantienen en desarrollo para fortalecer la atención prehospitalaria fuera de la capital del estado, particularmente en municipios donde resulta necesario contar con servicios de emergencia más próximos a la población.

Aunque el proyecto todavía no se encuentra concluido, indicó que los trabajos avanzan con la intención de que la base pueda comenzar a operar una vez que se hayan cubierto los requerimientos necesarios para su funcionamiento.

De manera paralela, señaló que la Cruz Roja Mexicana trabaja en el mejoramiento de las instalaciones ubicadas en la calle Primo Verdad, en el centro de la ciudad, donde ya se encuentra funcionando una unidad itinerante.

Explicó que el inmueble es objeto de trabajos de remodelación y adecuación mediante una colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El propósito de estas acciones es mejorar las condiciones del inmueble y ampliar las posibilidades de atención que se ofrecen en este punto, además de fortalecer los servicios médicos disponibles en el consultorio de la base.