Cruz Azul supera al León y se enfila a la Liguilla

Rodrigo Alejandro Goyeneche Chávez Agencia Reforma

CDMX.- En una noche de dulce o truco, Cruz Azul espantó a León y lo venció 2-1 en el Estadio Banorte para cerrar la Jornada 15 del Apertura 2026.

Fue al minuto 58 cuando Cruz Azul armó la jugada en tres cuartos de cancha y cuando Carlos Rodríguez estaba a punto de entrar al área chica para disparar, fue desestabilizado por la barrida de Jhohan Romana. Aunque en un principio el árbitro, Rafael López, no marcó falta, el VAR lo mandó llamar y marcó la pena máxima, misma que convirtió Andrés Montaño.

Con más espacios, la Máquina se fue al frente y 12 minutos después tuvo su recompensa. José Paradela, quien regresó tras una lesión, remató de volea y un desvío le cambió la trayectoria al esférico, lo cual dejó parado al guardameta de los Panzas Verdes, Óscar García.

A partir de ahí, los Cementeros tuvieron mayor control de las acciones y estuvieron más cerca del tercer gol que el equipo leonés del descuento. León pagó caro el planteamiento inicial, pues en el primer tiempo no hizo nada por buscar una ventaja. Fue hasta cinco minutos después de iniciar la segunda mitad que los delanteros de la Fiera exigieron a Kevin Mier, quien se empleó para desviar el disparo a tiro de esquina.

En la agonía del encuentro consiguieron el gol vía penal por conducto de José Alvarado. Con este resultado, León quedó en 22 puntos en el séptimo lugar de la tabla y ahora no tiene margen de error si quiere avanzar a la Liguilla. Cruz Azul llegó a 29 puntos, empatado con América y Chivas, pero está en tercer lugar general por la diferencia de goles.