Édgar Contreras y Joani Cruz Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Para frenar a Jonathan Rodríguez, el América tiene que poner mucha “Cabecita”.

A dos días de encarar el Clásico Joven, el defensa central Sebastián Cáceres destaca las claves para contener a su compatriota uruguayo y al líder Cruz Azul.

“Jugadores con las características de él no se ven mucho en Uruguay porque se van a muy temprana edad, y creo que la concentración va a ser fundamental, estar cerca de él, no dejarlo girar, sabiendo que donde te saque un metro define una jugada, y con lo fino que está, casi seguro es gol”, dijo el zaguero charrúa en charla con Grupo REFORMA.

>> ¿Habrá que darle una dosis mayor de garra charrúa?

“¡No!, ¡no!, ¡no!”, responde, entre risas. “Hay que ir todo legal, pero es un jugador muy rápido, encarador, goleador, y creo que va a ser un lindo reto, ya dentro de la cancha ahí se verá cómo lo podríamos parar”.

Jonathan es el goleador del año. Lleva 10 tantos en este Guardianes, en el que lidera el rubro. Acumulaba otros 9 antes de que se suspendiera el Clausura 2020, torneo que cerró con un gol suyo en el triunfo sobre el América de la Fecha 10.

La zona más endeble de las Águilas ha sido la defensiva, pero vienen justo de dejar a un rival en cero, nada menos que a las Chivas.

“En el último partido no recibimos goles y creo que vamos más que nada en el tema de la concentración y que estábamos muy enfocados en ese partido. Si jugamos todos los partidos con esa concentración y enfoque, recibiremos muy pocos goles”, advirtió Cáceres.

Cruz Azul no es cualquier rival, tan no lo es que medirá los alcances de título del América.

“Podría decirse que sí es un parámetro, por algo viene primero, no por nada está allá arriba, y si logramos ganar este partido estaremos demostrando que somos grandes candidatos a salir campeones”, lanzó Cáceres.

Conócelo

Sebastián Enzo Cáceres Ramos

Fecha de nac.: 18/08/1999 (21 años)

Lugar de nac.: Montevideo, Uruguay

Posición: Defensa central

Debut profesional: 26/08/2017

Clubes: Liverpool (Uruguay), América