Un bebé de apenas tres meses de nacido murió a consecuencia de múltiples golpes que presuntamente le habrían propinado sus propios padres, quienes fueron detenidos por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) tras llevarlo al Hospital General de Rincón de Romos.

El menor ingresó al nosocomio acompañado de sus progenitores, quienes aseguraron que había sufrido una caída. Sin embargo, al revisarlo, los médicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales y detectaron lesiones compatibles con el síndrome del niño maltratado.

Ante las evidencias de violencia física, el personal médico notificó a la Fiscalía General del Estado, por lo que agentes investigadores acudieron al hospital y procedieron al aseguramiento de ambos padres.

De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo del pequeño presentaba lesiones en prácticamente todas sus partes, algunas de ellas consideradas posibles huellas de tortura, aunque todavía se desconocen las circunstancias en las que fueron provocadas.

El hombre y la mujer quedaron a disposición del Ministerio Público, donde se llevan a cabo las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.