Mauricio Ángel Agencia Reforma

CDMX. – Al sintonizar programas conducidos por Paco Stanley, como ¡Pácatelas! o Una Tras Otra, los televidentes veían su personalidad carismática y confiada, capaz de hacer bailar a Mario Bezares «Mayito» el «Gallinazo» hasta el cansancio. Sin embargo, Luis Gerardo Méndez, quien interpreta a Bezares en la serie de Prime Video ¿Quién lo Mató?, se cuestiona: «¿Qué pasaba en sus vidas cuando la cámara dejaba de filmar?».

La serie, que se estrena este viernes, explora la complejidad de las vidas de aquellos que rodeaban a Stanley y fueron involucrados en la investigación de su asesinato en 1999. Cada episodio se centra en un personaje distinto, incluidos Mario y Brenda Bezares, Jorge Gil, Benito Castro y Paola Durante, mostrando cómo sus vidas fueron afectadas por la influencia de Stanley.

«A diferencia de la relación que Paco tenía con los demás, con Benito era una verdadera amistad. ¡Ahí no había una cuestión de patrón o bully, sino de ‘nos respetamos, nos admiramos’”, explicó Cha!, quien interpreta a Castro.

La serie también incluye momentos no documentados, como las discusiones entre los Bezares y los últimos segundos de Stanley en su auto, donde hablaba con Gil sobre un posible programa de exorcismos. El elenco remarcó que su intención no fue condenar a nadie, sino provocar más cuestionamientos.

«Cada capítulo es un punto de vista de un personaje distinto y está abierto a la interpretación», opinó Diego Boneta, quien da vida a Jorge Gil.

Aunque la serie es presentada como una ficción, Paola Durante y Mario Bezares estaban expectantes sobre su retrato y posibles medidas legales. «Es importante darle tiempo al tiempo y una vez terminada la serie retomar la plática», sostuvo el director Humberto Hinojosa.