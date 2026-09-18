Un motociclista de 31 años perdió la vida tras protagonizar un fuerte accidente contra una camioneta en avenida Poliducto, a la altura del fraccionamiento Rodolfo Landeros.

El percance ocurrió en el cruce con la calle Paula de Jesús Jiménez Yáñez, donde Eduardo circulaba de sur a norte a bordo de una motocicleta de pista blanca.

De acuerdo con los primeros indicios recabados en el lugar, al llegar al cruce la motocicleta impactó de frente contra la parte lateral trasera derecha de una Ford Explorer blanca, que avanzaba de oriente a poniente.

Aparentemente, la camioneta realizó el cruce sin la debida precaución, lo que derivó en la colisión. Tras el golpe, Eduardo perdió el control de la motocicleta, derrapó y cayó sobre el pavimento, sufriendo un fuerte golpe en la cabeza.

Oficiales municipales que atendieron el reporte encontraron al motociclista sin signos vitales. Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudieron posteriormente y confirmaron su fallecimiento.

La zona fue acordonada para permitir las diligencias de la Fiscalía General del Estado y el levantamiento de indicios, con los que se buscará establecer con precisión la mecánica del accidente.

Finalmente, el cuerpo de Eduardo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, mientras continúan las investigaciones del caso.