CDMX.- Anas Sarwar, líder del Partido Laborista de Escocia, acudió recientemente al festival Edinburgh Fringe.

Ahí le contó al público sobre un evento oficial en 2021 en el que conoció al Príncipe de Gales.

«Se acercó y dijo: ‘Hola, encantado de conocerlos a todos. No soy para nada como me retratan en Netflix'», recordó el político.

De acuerdo con el portal británico Daily Mail, esta revelación fue muy atípica, ya que por protocolo, los políticos no deben comentar sobre sus conversaciones con integrantes de la familia real.

En la tercera y cuarta temporada de la producción de Netflix, el heredero al trono británico es interpretado por Josh O’Connor. En las siguientes dos temporadas, que aún no han sido estrenadas, le dará vida el actor Dominic West.

Algunos medios y espectadores han dicho que el programa contiene inexactitudes, sobre todo en cómo representa el matrimonio entre Carlos y la Princesa Diana.

El Príncipe no se ha manifestado en público sobre The Crown ni ha mencionado si ha visto la exitosa serie. (Staff/Agencia Reforma)