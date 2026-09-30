Las críticas emitidas por un ministro de culto sobre el desempeño de las autoridades gubernamentales abren el debate constitucional en torno a los verdaderos límites de la separación entre la Iglesia y el Estado, advirtió el especialista en materia electoral Ignacio Ruelas Olvera.

A través de un análisis jurídico motivado por los recientes señalamientos del obispo de la Diócesis, Juan Espinoza Jiménez, y la posterior reacción de dirigentes políticos, el experto precisó la frontera entre el ejercicio de la libertad de expresión y las restricciones en materia político-electoral.

Por un lado, la postura a favor de la apertura expresiva sostiene que los artículos 24 y 130 de la Constitución no imponen un silencio absoluto a los ministros de culto sobre asuntos de interés público, como la inseguridad, la soberanía, la libertad o la atención a madres buscadoras.

Bajo esta perspectiva, cuestionar la gestión pública o llamar al escrutinio ciudadano por vías democráticas no equivale legalmente a realizar proselitismo ni vulnera la laicidad del Estado, pues la norma no debe utilizarse para acallar el disenso.

Por otro lado, la vertiente restrictiva apunta a los límites explícitos que fija la Carta Magna para los ministros de culto, al prohibir la asociación con fines políticos, la propaganda partidista y la inducción directa del voto a favor o en contra de candidaturas o agrupaciones políticas.

En este sentido, la infracción constitucional únicamente se configura cuando la investidura religiosa es utilizada de forma indebida para inclinar la balanza electoral o convertir el púlpito en un instrumento de promoción política.

Ruelas Olvera concluyó que la separación constitucional implica la autonomía entre el poder civil y las instituciones eclesiásticas, por lo que resulta insuficiente alegar una vulneración al Estado laico únicamente por la emisión de una postura crítica hacia el gobierno.