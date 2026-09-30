Las críticas emitidas por un ministro de culto sobre el desempeño de las autoridades gubernamentales abren el debate constitucional en torno a los verdaderos límites de la separación entre la Iglesia y el Estado, advirtió el especialista en materia electoral Ignacio Ruelas Olvera.
A través de un análisis jurídico motivado por los recientes señalamientos del obispo de la Diócesis, Juan Espinoza Jiménez, y la posterior reacción de dirigentes políticos, el experto precisó la frontera entre el ejercicio de la libertad de expresión y las restricciones en materia político-electoral.
Por un lado, la postura a favor de la apertura expresiva sostiene que los artículos 24 y 130 de la Constitución no imponen un silencio absoluto a los ministros de culto sobre asuntos de interés público, como la inseguridad, la soberanía, la libertad o la atención a madres buscadoras.
Bajo esta perspectiva, cuestionar la gestión pública o llamar al escrutinio ciudadano por vías democráticas no equivale legalmente a realizar proselitismo ni vulnera la laicidad del Estado, pues la norma no debe utilizarse para acallar el disenso.
Por otro lado, la vertiente restrictiva apunta a los límites explícitos que fija la Carta Magna para los ministros de culto, al prohibir la asociación con fines políticos, la propaganda partidista y la inducción directa del voto a favor o en contra de candidaturas o agrupaciones políticas.
En este sentido, la infracción constitucional únicamente se configura cuando la investidura religiosa es utilizada de forma indebida para inclinar la balanza electoral o convertir el púlpito en un instrumento de promoción política.
Ruelas Olvera concluyó que la separación constitucional implica la autonomía entre el poder civil y las instituciones eclesiásticas, por lo que resulta insuficiente alegar una vulneración al Estado laico únicamente por la emisión de una postura crítica hacia el gobierno.
Las críticas emitidas por un ministro de culto sobre el desempeño de las autoridades gubernamentales abren el debate constitucional en torno a los verdaderos límites de la separación entre la Iglesia y el Estado, advirtió el especialista en materia electoral Ignacio Ruelas Olvera.