Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, informó que aunque han logrado la identificación técnica de más de 12 mil huellas dactilares de cuerpos encontrados en fosas, los procesos se encuentran pendientes de concluir debido a que los servicios forenses no han podido determinar la coincidencia legal de los cadáveres.

Al participar en las jornadas de análisis Debate Actual sobre el Marco Político Electoral, convocado por la Facultad de Derecho de la UNAM, indicó que, en el marco de los convenios que han suscrito con los Servicios Médicos Forenses, las Fiscalías y los Tribunales de Justicia, el Instituto ha recibido 61 mil solicitudes de identificación de huellas dactilares.

De ellas, señaló, más de 17 mil ya fueron identificadas en primera instancia como resultado de la compulsa con los datos biométricos del Padrón Electoral.

«Hemos recibido 61 mil solicitudes de huellas dactilares, de cuerpos que se han encontrado en fosas, en fin, que no se les puede dar una identidad. De esas 61 mil huellas que se han turnado al INE en virtud de los convenios que hemos firmado con Semefos, con Fiscalías, con Tribunales de Justicia, etcétera, hemos logrado ya la identificación, en primera instancia, de más de 17 mil de esas huellas», explicó.

El resto, detalló, pueden ser huellas de extranjeros, mal tomadas que no pueden cotejarse, o de menores de edad con las que el INE no cuenta.

Córdova indicó que la compulsa que el Instituto realiza arroja una primera coincidencia con un nivel de confiabilidad del 95 por ciento.

A pesar de ello, dijo, sólo 4 mil 800 casos han sido concluidos, debido a la incapacidad de los servicios forenses para determinar la coincidencia legal de los cuerpos.

«Nosotros no podemos entregar esos datos porque no son nuestros, son de ustedes (…) necesitamos que haya un dictamen pericial a cargo de los Semefos, necesitamos un dictamen que nos diga que estas dos huellas jurídicamente son las mismas, y lamentablemente, esto sólo ha ocurrido en 4 mil 800 casos», indicó.

El consejero presidente del INE reveló que existen más de 13 mil casos a los que el Instituto ya les podría dar identidad, pero no es posible debido a las lógicas forenses.

«Podríamos ya nosotros darle identidad, permitir el duelo de los familiares, pero lamentablemente no se ha invertido lo que se tendría que invertir en estas lógicas forenses», reiteró.