Staff Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-Expertos en salud, educación y economía alertaron sobre lo que llamaron «regresiones» impulsadas por la actual administración federal.

Durante la mesa «El Futuro de la Sociedad», moderada por el escritor Héctor Aguilar Camín, los expertos convocados advirtieron sobre un debilitamiento de instituciones, lo que genera una desprotección para la sociedad.

El ex Secretario de Salud, Julio Frenk, lamentó que la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) plantea una recentralización de los servicios de salud con el propósito de restituir la relación vertical que existía en los años 70 entre la federación y los estados en materia de salud.

También reprochó que este nuevo organismo no garantiza tratamientos de especialidad y se ha incrementado el recorte del gasto público en salud, así como la caída en cobertura de servicios y un incremento en la mortalidad.

«Frente a esta situación habría que empezar de inmediato por reconstruir lo destruido especialmente recomponer es el programa de vacunación universal, volver a darle un carácter autónomo a la Cofepris y restablecer el sistema de compras consolidadas de medicamentos».

Gilberto Guevara Niebla, experto en educación, lamentó que el actual Gobierno federal no cuenta con un proyecto educativo, sino exclusivamente la distribución de becas.

«Nuestro Presidente es un hombre 100 por ciento político, entonces ve la educación no como un proyecto de desarrollo humano, la ve como un espacio para clientelas políticas, él quiere ganarse a los maestros a los estudiantes y los padres de familia y su acción más importante en educación son becas», criticó.

Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), cuestionó que el País mantenga una tendencia de crecimiento económico mediocre, en promedio 2.5 por ciento anual.

«Hoy la inversión está más o menos en los mismos niveles que tenía en 2011, ahí están 10 años perdidos y no es por Covid (…) Regresamos justo a la tendencia previa, estamos viendo que la inversión no crece en algunos meses, incluso cae, no sólo cae la inversión privada, ahí también la inversión pública que es la que debería de tener más control el Gobierno y esa inversión pública hoy ronda más o menos el 2.5 por ciento del PIB», indicó.

ASÍ LO DIJO

Julio Frenk, experto en salud.

«Es necesario revertir el salto reaccionario representado por el Insabi y reencausar el sistema de salud en una dirección auténticamente progresista mediante la constitución del seguro o fondo universal de salud que por fin reemplace la segmentación corporativista».

Gilberto Guevara, experto en educación.

«(El Presidente) considera el sector educativo como un campo propicio para atraer votos y para alimentar entre alumnos de sus padres de familia su mito personal de redentor del pueblo».