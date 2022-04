Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Consejeras electorales lamentaron ayer que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no atendiera las sentencias del Tribunal Electoral que le advertían no rendir informes en época electoral.

Aunque la Comisión de Quejas del INE decidió no aplicar medidas cautelares por el informe del mandatario, al considerar que son hechos consumados, sus integrantes recordaron que seis estados están en pleno proceso electoral.

La consejera Claudia Zavala aseguró que si había dudas del Presidente, hace unos días el Tribunal Electoral le informó que dichos informes eran propaganda gubernamental y personalizada, y estaban prohibidos en etapa electoral.

«Tenemos que dejar muy claro lo que se ha razonado por los tribunales en ese sentido, incluso la orden que se dio de no repetición.

«Es que parece que no existen esas resoluciones, parece que no se dijo y se vuelven a reiterar las conductas», recriminó.

Es necesario, agregó, ante las elecciones que vienen, emitir resoluciones en las que se deje claro cuál debe ser la obligación de las autoridades en un proceso electoral.

La consejera Adriana Favela recordó a los funcionarios que ante las elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas, deben tener «especial cuidado».

En esas entidades, desde el 3 de abril se ordenó suspender la difusión de cualquier tipo de propaganda de todos los niveles de gobierno, hasta después del 5 de junio.

«Hay que tener especial cuidado que no se esté divulgando propaganda gubernamental, para que no se pueda influir indebidamente en el desarrollo de esas elecciones», apuntó.

En 2021, cuando López Obrador presentó su informe el 30 de marzo, el Tribunal Electoral señaló que el Presidente violó la prohibición de difundir propaganda gubernamental, pues estaba en marcha el proceso electoral en todo el país.

El 17 de marzo pasado, la Sala Especializada del TEPJF determinó que el informe del 1 de diciembre de 2021 también atentaba contra la Constitución, por las mismas razones, por lo que le exigieron la no repetición.

La Comisión de Quejas determinó no pronunciarse sobre el llamado al voto y «acarreo» a las urnas que realizó el líder de Morena, Mario Delgado, el domingo pasado.

Lo anterior, porque consideró que son hechos consumados para aplicar medidas cautelares; sin embargo, advirtió que el Tribunal Electoral deberá resolver el fondo de la queja del PRD.

