Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Una veintena de ex Presidentes de España y Latinoamérica cuestionaron el silencio en la región, particularmente el del Mandatario Andrés Manuel López Obrador ante las recientes acciones adoptadas por el Gobierno de Nicaragua contra opositores.

La semana pasada, el Presidente nicaragüense, Daniel Ortega, declaró «traidores a la patria» a 94 opositores y críticos a quienes les quitó la nacionalidad y ordenó confiscarles sus bienes inmuebles.

La medida se anunció pocos días después de la condena a 26 años de prisión al Obispo Rolando Álvarez, y de la excarcelación y destierro de 222 opositores presos.

Las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua han sido rechazadas por varios Gobiernos extranjeros y organizaciones humanitarias.

Ahora, un grupo de ex Jefes de Estado y de Gobiernos, mayoritariamente de tendencia de derecha y centro, reprocharon «el silencio» de la mayoría de los Gobiernos de la región, con excepción de los Presidentes de Chile y Ecuador, ante lo que califican de «arremetida dictatorial» en Nicaragua.

En el comunicado del foro internacional no gubernamental Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), los ex Mandatarios destacaron el rol del Presidente mexicano, a quien interpelaron porque «calla ante el ejercicio y las violaciones de derechos humanos» que ocurren en Nicaragua, mientras cuestiona la administración de la Presidenta peruana Dina Boluarte.

Entre los ex gobernantes que respaldan el comunicado de IDEA, reportó la agencia AP, figuran el español José María Aznar, el costarricense Óscar Arias, los colombianos Iván Duque y Andrés Pastrana, los chilenos Eduardo Frei y Sebastián Piñera, el argentino Mauricio Macri y los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos fuertes críticos de López Obrador, entre otros.