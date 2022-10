Óscar Uscanga Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La aparición del rostro de Joaquín «El Chapo» Guzmán durante un espectáculo musical por el 491 aniversario de la fundación de Culiacán, Sinaloa, generó una ola de críticas por la mención al líder del Cártel de Sinaloa, quien está detenido en Estados Unidos.

La colectiva Mujeres Activas Sinaloenses acusó en redes sociales que la presentación el pasado sábado del cantante conocido como «Peso Pluma», quien interpretó una canción que mencionaba a «El Chapo», representó una apología al delito y consideró que el Ayuntamiento, encabezado por el morenista Juan de Dios Gámez, tuvo un doble discurso.

«Es (la mención a Guzmán) apología del delito y debe de haber sanciones además de garantizar la no repetición», indicó la organización civil en su cuenta de Twitter, en la cual mencionó a las autoridades municipales, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía estatal.

El Ayuntamiento de Culiacán condenó en un comunicado la interpretación de narcocorridos por parte de «Peso Pluma» en el concierto «8 Music Fest», actividad que fue organizada por empresarios locales y que -reconoció- recibió apoyo con permisos municipales y difusión, y fue incluida en el programa de los festejos.

«El Ayuntamiento de Culiacán condena lo ocurrido, pues va totalmente contra los principios y valores que se han venido fomentando por el municipio a través de campañas de concientización ciudadana», indicó.

La Alcaldía aclaró que «Peso Pluma» fue programado tras cancelarse la presentación de otro cantante, lo cual ocurrió unos minutos antes del show, y defendió la libertad de expresión de todos los artistas.

«Que el @AyuntamientoCLN, a través de su comunicado, evoque la ‘libertad de expresión’ no deja de ser apología del delito. @JuandDiosGamez debe haber sanciones ¿Ya se sabe quiénes son los responsables?», respondió Mujeres Activas Sinaloenses en redes sociales.

Una integrante de la organización dijo a Grupo REFORMA que el Gobierno municipal no se tomó el tiempo para revisar quienes participarían en el concierto a pesar de que en la cartelera aparecían nombres de grupos que hacen canciones con apología al narcotráfico.

«Vemos que el Gobierno municipal no se tomó el tiempo para revisar quiénes integraban el programa o, si lo hizo, hizo caso omiso, porque varios de esos artistas tienen ese tipo de contenidos», aseveró.