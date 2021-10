Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Políticos, activistas y usuarios de redes criticaron el presunto trato preferencial que autoridades le dan a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, imputado por sobornos, luego de que éste fue exhibido en un lujoso restaurante de la Ciudad de México.

En las redes sociales, plasmaron su enojo al asegurar que, mientras a Lozoya se le permite llevar sus juicios en libertad, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene un asedio contra científicos y opositores a la 4T.

El presidente nacional electo del PAN, Marko Cortés, consideró que el gobierno de López Obrador está otorgando impunidad a Lozoya con tal de que declare con difamaciones y mentiras en contra de quienes pueden ser los principales adversarios en la contienda electoral del 2024.

«El gobierno de López Obrador amedrenta, persigue y usa dolosamente y facciosamente la Fiscalía para perseguir a los opositores y eso no lo podemos aceptar», dijo el dirigente panista en un evento en León.

Las senadoras panistas Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán también cuestionaron el beneficio que obtuvo Lozoya, quien lleva su juicio en libertad con un brazalete electrónico y firma periódica.

Emilio Álvarez Icaza, senador independiente, lamentó que la FGR no actúe en contra de Lozoya con el mismo rigor que se persigue a otras personas.

«¿Cómo así? Mientras persiguen a Anaya, a científicos, a periodistas, a OSC y más», publicó, «Lo cierto es que el vivo ejemplo del pacto de impunidad con @EPN y sus colaboradores».

En tanto, los analistas Genaro Lozano y Denise Dresser ironizaron sobre cómo Lozoya disfruta en libertad su juicio por supuestos sobornos millonarios en el sexenio pasado.

«Que «perro oso» las fotos de Lozoya en el Hunan. Y sí, tienen razón en contrastar la persecución a científicos del Conacyt con el trato de rey al corrupto de Lozoya», dijo Lozano.

«No es falso, pero se exagera/La 4T», afirmó Dresser.