Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Sergio Gutiérrez Luna, acusó al INE de haber hecho una difusión limitada de la consulta popular.

“Quedó a deber en la difusión, pues siempre estuvieron en posición de berrinche al realizarla de mala gana”, dijo el también diputado federal.

Recordó que el INE es la única autoridad autorizada para difundir la consulta y que tenía que llegar a 94 millones de mexicanos.

Debido a que la difusión inició a mediados de julio, Gutiérrez consideró que no se logró la promoción suficiente.

“Esto no se logró. La campaña que ha hecho el INE me parece bastante pobre, de poca penetración”, opinó el legislador de Morena.

Criticó además al INE por fallas en el sitio para ubicar las casillas de votación.