Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El reciente incremento de 7.8 por ciento en los peajes de carreteras nacionales no es congruente frente al nivel de inseguridad y falta de mantenimiento que hay en las vías, señalaron representantes del sector.

«Los peajes representan una parte importante en la estructura de costos de la tarifa de un flete y hay un total abandono en tema de seguridad en carreteras.

«Además, existen tramos en los que los transportistas no solo enfrentan la delincuencia sino también la falta de mantenimiento», dijo Miguel López Fiesco, especialista del sector.

Criticó que los prestadores de servicio de transporte terrestre paguen tarifas en peajes altos cuando no hay garantía de seguridad.

Fidel Reyes Monterrubio, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) en el AICM, dijo que los transportistas han solicitado a las autoridades que cada 20 kilómetros haya patrullas, principalmente en tramos carreteros con altos niveles de inseguridad, como el Arco Norte, el Circuito Exterior Mexiquense, la México-Puebla, entre otros.

«Pero no existe eso, en ocasiones recorremos 200 kilómetros en los que no encontramos ni una patrulla», dijo.

Asimismo, señaló que aunque el Gobierno informó que el alza en los peajes fue en línea con la inflación, en algunos tramos carreteros de Nayarit y Sonora el aumento fue por arriba del 30 y el 40 por ciento.

Elías Dip Ramé, presidente de la Conatram, destacó que muchas de las autopistas concesionadas no están cumpliendo con su objetivo.