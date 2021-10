CDMX.- Residente, salió en defensa de los Latin Grammy luego de que J Balvin hiciera un llamado para que los artistas que tienen «poder» en el urbano no acudan a la premiación que se llevará a cabo el 18 de noviembre.

«Pa’ colmo este año (el premio a la Persona del Año) se lo dedican a Rubén Blades, o sea tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti escribe sus canciones y las siente», expresó indignado el artista, quien cuenta con cinco gramófonos latinos como solista, y más de una veintena con Calle 13.

Residente criticó al colombiano por no escribir sus canciones. (Staff/Agencia Reforma)