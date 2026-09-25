Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Nuevamente, consejeros y Oposición recriminaron al INE su omisión para fiscalizar el proselitismo adelantado que realizan varios partidos, principalmente Morena.

Los inconformes aprovecharon la sesión del Consejo General para echar en cara a la presidenta Guadalupe Taddei y consejeros afines su parálisis por las llamadas «pre-pre campañas» de las corcholatas morenistas.

Los consejeros aprobaron que sea hasta el 5 de diciembre que los partidos informen su método de elección de candidatos a la Cámara de Diputados.

Esto pese a que aspirantes a legisladores federales, como Andrés Manuel López Beltrán, ya están en plena campaña, y que Morena está por abrir su proceso interno para ese cargo.

El acuerdo provocó que varios representantes ejemplificaran que esa fecha no coincide con la realidad, pues, afirmaron, para entonces Morena ya tendrá a sus candidatos, cuando los procesos internos para la Cámara de Diputados supuestamente inician el 4 de enero y la definición de candidatos hasta marzo.

Aunque las fechas sobre los procesos internos para cargos estatales -como son las gubernaturas- y municipales las definen los institutos electorales locales, consejeros y Oposición recriminaron al INE que esté ciego ante la fiscalización de actos anticipados, que sí le compete.

«Volvemos a denunciar la estrategia de Morena para adelantar la competencia electoral, mediante sus llamados procesos de selección de coordinadoras y coordinadores.

«Quién financia, quién resulta beneficiado. El Instituto debe investigar y valorar las actividades en su conjunto, las convocatorias, las declaraciones de las dirigencias, la propaganda, los recorridos y los recursos utilizados. Cambiarle el nombre a una candidatura no elimina la finalidad electoral», acusó Juan Manuel Ramírez, representante de Movimiento Ciudadano.

Luego, los inconformes criticaron el reporte de la Secretaría Ejecutiva sobre los actos adelantados, pues sólo resumió en una hoja las propuestas presentadas desde marzo, sin aclarar qué sucedió con el proyecto del consejero Jorge Montaño sobre la fiscalización de aspirantes y procesos internos de partidos, el cual retiró de la mesa el 23 de julio «para una mejor reflexión».

«Que explique (la Secretaría Ejecutiva) qué acciones se han llevado a cabo desde entonces en relación con esos lineamientos que, en su caso, pudieran justificar el no haber sometido a consideración de este Consejo General de nueva cuenta un proyecto retirado», exigió el consejero Arturo Castillo, que desde marzo presentó una propuesta pero fue rechaza por el bloque de Taddei.

En tono irónico, el representante de Somos, Marco Baños, afirmó que la propuesta de Montaño aún no estaba lista porque anda de «turismo electoral».

En referencia a que se la pasa en eventos en los estados. Incluso, este jueves, pese a la sesión, estaba en un encuentro de autoridades electorales, encabezado por el presidente del Tribunal Electoral, Gilberto Bátiz.

Calificó como escandaloso que en el informe se justifique que «la necesidad de reglas adicionales para 2026-2027 debe valorarse conforme a las actividades que se desarrollen y a los riesgos que se identifiquen».

«Ante la omisión grave de estos lineamientos que no se emitieron, ustedes cancelaron su obligación de arbitrar los procesos electorales de manera correcta y de impedir que existan estos esquemas de inequidad que están ahí», soltó Baños.

En respuesta, Taddei descalificó a quienes critican al organismo.

«La confianza no se destruye a hacia el Instituto Nacional Electoral por discursos que no se sostienen. La confianza no se le quita al Instituto porque hoy o se le ocurre a un ente, a una fuerza, a una organización, desacreditar al INE», defendió.