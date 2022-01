CDMX.- Germán Ortega ha recibido fuertes ataques en redes sociales por haberse sometido a un injerto de cabello.

El Mascabrother de 53 años tomó la decisión de mejorar su aspecto y su autoestima, aunque el postearlo en redes sociales no le ayudó, pues ha recibido más comentarios negativos que positivos por parte de sus seguidores.

En entrevista con el programa De Primera Mano, expresó que le extraña cómo la gente ha reaccionado ante tal noticia.

«Si vives por el qué dirán ya estás frito. Hay una frase que dice: ‘muchos se ríen de mí porque soy diferente a ellos y yo me río de todos ellos porque son iguales’. Yo soy auténtico y no es soberbia lo que te estoy diciendo», dijo. (Elizabeth García/Agencia Reforma)

¡Participa con tu opinión!