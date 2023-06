Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó ayer las razones por las que seis estados se han negado a federalizar su sistema de salud, a través de la implementación del IMSS-Bienestar.

El Mandatario refirió que, en algunos casos, los estados se niegan a incorporarse porque están a favor de un sistema descentralizado, porque creen que son capaces de brindar el servicio, cobrando a los pacientes, o porque tienen contratos y compromisos con empresas farmacéuticas.

«Lo cierto es que se descentralizó y no funcionó, no funcionó, porque eso del Seguro Popular ni era seguro ni era popular», dijo.

«Lo segundo es que consideran que ellos pueden ofrecer los servicios médicos. Y sí, puede darse el caso. Hasta ahora no conozco ningún caso en donde en un estado funcionen bien los servicios de salud y que además no cobren, que sea gratuito».

Al hablar sobre los contratos de algunos gobiernos estatales con farmacéuticas, el Mandatario recordó que se han registrado casos de corrupción, que involucran a políticos que hacen negocios con la venta de medicinas.

«Lo más grave es que algunos no quieren porque tenemos nosotros la obligación de entregarles sus fondos, si no aceptan, y entonces, al entregarles el dinero, ellos ya compran la medicina, ya pagan los servicios a los trabajadores de la salud, tienen que mejorar los hospitales, y en todo eso antes sin duda había chanchullo.

«Entonces, los que se dedican a vender medicinas, políticos corruptos, que todavía los hay ahí, pues tienen compromisos con los Gobernadores, con algunos políticos y dueños de distribuidoras, y dicen: ‘No quiero el IMSS-Bienestar'», acusó.