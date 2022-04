Staff Agencia Reforma

LA VALETA, Malta.-El Papa Francisco criticó ayer al Presidente ruso Vladimir Putin por lanzar una guerra «salvaje» en Ucrania, en su denuncia más mordaz hasta el momento de la invasión.

Francisco no mencionó por nombre a Putin, pero la referencia fue clara cuando dijo que «un potentado» había desatado la amenaza de una guerra nuclear en el mundo con una «agresión infantil y destructiva» bajo el disfraz de «afirmaciones anacrónicas de intereses nacionalistas».

«Habíamos pensado que las invasiones de otros países, el combate callejero salvaje y las amenazas atómicas eran recuerdos sombríos de un pasado distante», declaró el Pontífice a funcionarios y diplomáticos malteses al inicio de una visita a Malta.

Francisco había evitado mencionar por nombre a Putin, pero la crítica que hizo ayer a la poderosa figura responsable de la guerra marcó un nuevo nivel de indignación.

«Una vez más, un potentado, tristemente atrapado en afirmaciones anacrónicas de intereses nacionalistas, provoca y fomenta conflictos, mientras las personas comunes sienten la necesidad de construir un futuro que se compartirá o que simplemente no existirá», comentó.

Además, dijo que contempla una visita a Ucrania, por «invitación del Presidente Volodymyr Zelensky», pero no dio más detalles.

¡Participa con tu opinión!