Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis María Aguilar, Ministro y ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia, afirmó ayer que los jueces que no son independientes, son sólo «mandaderos» de alguien.

«Si una persona que se dice juzgador, atiende a intereses ajenos a los de la Constitución o de la ley, será el mandadero de alguien, pero no será realmente un juzgador», dijo Aguilar, quien recibió una larga ovación durante el Congreso de la Barra Mexicana de Abogados en el Teatro de la República en Querétaro.

No es la primera vez que el Ministro se refiere a los jueces no independientes como «mandaderos».

Lo hizo en noviembre pasado, en la Feria del Libro Jurídico de la Corte, pero su declaración de hoy ocurrió al día siguiente de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Ministro Arturo Zaldívar «le hablaba a los jueces» a petición suya, en asuntos de interés para el gobierno, durante su presidencia en el máximo tribunal de 2019 a 2022.

Víctor Olea, presidente de la BMA aludió el tema. «Es francamente inadmisible el reconocimiento de las intervenciones del Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial», afirmó, en presencia del Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri y del Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Guillermo Valls, entre otros.