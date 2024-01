Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- México no ha podido avanzar en el desarrollo de energías limpias por la operación de centrales de energías renovables, aseguró la Secretaría de Energía (Sener).

En el Diario Oficial del martes, la dependencia publicó la actualización de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, en la que enumeró los obstáculos para lograr la transición energética.

«En la actualidad, uno de los mayores obstáculos al que se enfrenta el desarrollo de energías limpias en México es la saturación de proyectos de energías intermitentes en varios puntos del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), principalmente en el norte del País, donde el otorgamiento indiscriminado de permisos, sin criterios de planeación conforme a la demanda, llevó a la instalación desmedida de proyectos de generación eólicos y fotovoltaicos», dice la Sener en el DOF.

Lo anterior, aseguró, ha ocasionado un debilitamiento en la red de transmisión, debido al desplazamiento de centrales térmicas que brindaban soporte y estabilidad al SEN.

Argumentó que por ello el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) ha tenido que reducir el despacho de las centrales intermitentes.

Criticó que las centrales solares y eólicas se instalen en zonas alejadas de las redes existentes y que ello obligue a construcción de redes de transmisión para su interconexión.

La Comisión Federal de Electricidad también criticó que las centrales renovables, respecto a las centrales fósiles, tengan un bajo factor de planta, es decir, que no puedan suministrar energía en todo momento ni estar disponibles en las horas de mayor demanda, por lo que se requiere de otras centrales para compensarlo.

Además de su alto costo inicial e inversiones adicionales para compensar su intermitencia y buscar un equilibrio de eficiencia y precio.

El Cenace, también señaló que es necesario establecer sanciones por incumplir las obligaciones relacionadas con las interconexiones de nuevas centrales o por no dar cumplimiento a las disposiciones de confiabilidad, continuidad y seguridad del SEN y todos los participantes del mercado.

«Señalar a las renovables, en un plan de transición, es una contraposición terminológica incorrecta. Creo que es una falta de actualización de la visión sobre la transición energética», dijo Jesús Carrillo, director de economía del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Consideró que en lugar de culparlas se debe reconocer que faltan redes de transmisión.

«No hay que verlas como un obstáculo, el tema es que no hay suficiente infraestructura de redes (para evacuar su energía)», apuntó.