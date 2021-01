CDMX.- El cantante Jorge Medina quiere mucho a sus colegas, pero desaprueba las reuniones que ha realizado durante la cuarentena por el coronavirus.

“A mí todo ese rollo del Yaki Fest, de Pancho (Barraza), (Grupo) Firme, yo sé que les caigo bien y me caen bien y nos respetamos, a mí me cae tan gordo ver esas reuniones, me cae tan gordo ver a toda esa bola de covidiotas. Por una cosa, si tú no sientes empatía por el dolor de los demás, qué clase de humano eres”, expresó en un video el ex vocalista de la Banda La Arrolladora.

Hizo referencia también a las reuniones que han tenido Pancho Barraza y Eduin Caz, líder de Grupo Firme, “El Flaco”, “El Mimoso”, Max Peraza, entre otros.

Dijo que él ha vivido el coronavirus de cerca, en su familia, pues sus papás se contagiaron por una de sus hermanas, que es enfermera.

“Yo tengo un hermano doctor, dos hermanas enfermeras, mis papás se enfermaron de COVID por mis hermanas, mi hermana está sola, no convive con nadie, no convive con sus hijos, está sola en su casa”. (Gisela García/Agencia Reforma)