Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, mantiene un doble discurso sobre México, pues elogió al Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pero también ha acusado vínculos entre el Gobierno de la 4T y el crimen organizado.

La Mandataria reconoció el contraste planteado entre el mensaje de Cole en la conferencia antidrogas realizada en Argentina, donde calificó a Harfuch como un socio confiable de Estados Unidos, y sus señalamientos previos contra autoridades mexicanas.

-¿No es un doble discurso el que está manejando el director de la DEA?, se le preguntó en la mañanera.

-«Lo que tú dices es cierto. Unas veces dicen un tema y otras veces dicen otro tema. Lo importante para nosotros en este evento es que el mundo entero conociera qué estamos haciendo en México, cómo lo estamos haciendo, cuál es nuestra relación con Estados Unidos y de respeto a la soberanía», respondió.

Sheinbaum recordó que, aunque ella había decidido que García Harfuch no fuera a la cumbre de la DEA, en Argentina, su Gabinete de Seguridad propuso, por unanimidad, que era importante que el Secretario acudiera a la reunión para exponer los avances de México en el combate a la delincuencia.

Durante el arranque de los trabajos de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) -que reúne a 600 delegados de seguridad de 110 países-, Cole destacó la trayectoria del Secretario de Seguridad y aseguró que comprende las amenazas de las organizaciones transnacionales que trafican drogas, corrompen instituciones y destruyen familias.

El pasado 14 de julio, el funcionario denunció que existe una «conexión mortal» entre los cárteles y el Gobierno mexicano, al que acusó de ser parte del mismo problema.

Cuestionada sobre si existe un viraje con respecto al trato con esa agencia estadounidense -en comparación con la Administración de AMLO-, la Presidenta recordó que la mayor cercanía de la DEA con el Gobierno de México fue con el panista Felipe Calderón y el priista Enrique Peña.

«Ya con el Presidente López Obrador se pusieron reglas para todos los agentes de EU que están en México. Cuando viene la detención del General Cienfuegos, que después se encuentra que fue una detención que no tenía ningún sustento, entonces viene un distanciamiento con la DEA», recapituló.