Cortesía Europa Press Agencia Reforma

MADRID, España.-El Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha expresado este domingo su «firme descontento» por lo que cree una «clara reacción exagerada» por parte de Estados Unidos tras el derribo del presunto globo espía y se reserva además el derecho de dar las «respuestas necesarias».

China ha arremetido contra «la insistencia de la parte estadounidense de utilizar la fuerza» y lo clasifica como una «clara reacción exagerada y una grave violación de la práctica internacional», todo ello mientras se reserva el derecho «a dar otras respuestas necesarias».

Así, China ha criticado la decisión de Estados Unidos de derribar la «aeronave civil no tripulada», el presunto globo espía, que ha sido tumbado este sábado por la noche cuando sobrevolaba el océano Atlántico.

Además, ha reiterado que informaron repetidamente a la parte estadounidense que el artefacto era de «naturaleza civil y entró en Estados Unidos por causas de fuerza mayor, lo que constituyó una situación puramente accidental», según ha afirmado el comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores de China.

En este sentido, el gigante asiático ha recalcado haber pedido de forma clara a Estados Unidos una gestión «adecuada, con calma, profesionalidad y moderación» respecto al asunto y citan las declaraciones del portavoz del Departamento de Defensa, el cual admitió este viernes que el artefacto no suponía una amenaza militar.

Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha explicado que el aparato estaba siendo utilizado por las autoridades chinas para «vigilar lugares estratégicos en el Estados Unidos continental», según recoge la CNN.

El Pentágono ha subrayado que el presidente estadounidense, Joe Biden, dio el miércoles autorización para derribar el globo «tan pronto como se pueda cumplir la misión sin riesgo indebido para vidas estadounidenses que estén bajo la trayectoria del globo».

«El Departamento de Defensa ha desarrollado varias opciones para derribar el globo con seguridad sobre nuestras aguas territoriales mientras vigilaba su ruta y sus actividades de recopilación de información de inteligencia», ha añadido Austin, según recoge la CNN. El jefe del Pentágono ha explicado que la operación se ha desarrollado en coordinación con el Gobierno de Canadá.

Efectivos de la Marina y de la Guardia Costera han asegurado el perímetro de la zona en la que ha sido derribado el globo. La operación tenía previsto recuperar restos a gran profundidad, pero se calcula que están a unos 47 pies –14 metros–, por lo que «va a ser mucho más fácil». En la operación han participado «buzos de la Marina muy capacitados» así como «buques no tripulados que pueden bajar y recuperar la estructura, sacarla a flote y trasladarla al buque de recuperación».

El globo fue avistado por primera vez el pasado martes sobre Montana y cruzó el país hasta la costa este hasta llegar este sábado al Atlántico, donde ha sido finalmente derribado. Altos cargos del Pentágono habían advertido del riesgo de derribar el aparato sobre tierra por el peligro de que los restos causaran daños.