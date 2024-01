Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al decir que los zapatistas no ayudaron a la transformación del País y reconoció que en Chiapas sí hay delincuencia organizada.

«No nos vamos a poner de acuerdo con eso, porque ellos (los zapatistas) no están de acuerdo con nosotros. Sí, los dirigentes, ellos no apostaban a la transformación por la vía pacífica y por la vía electoral.

«Ellos no ayudaron al movimiento que nosotros emprendimos para llevar a cabo la transformación del País, al contrario, ellos decían que éramos iguales y además llamaban a no votar, no estoy diciendo mentiras», comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal reconoció la presencia de grupos del crimen en Chiapas, pero presumió que esta entidad es la que padece de menos violencia en el País.

«Les puedo decir que sí existen grupos de la delincuencia organizada, pero que Chiapas es de los estados con menos violencia en el País y no me creen, no me creen y se los puedo probar ahora mismo.

«Entonces, ¿qué les digo a todos y a ellos de manera respetuosa? Que tenemos concepciones distintas y que aceptemos que no debe de haber pensamiento único, que debe haber pluralidad y respetarnos», añadió respecto al EZLN.