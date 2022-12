Jorge Ricardo y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Aunque ha sido acusado de injerencista por el Gobierno de Perú, el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó ayer a Estados Unidos por opinar sobre las crisis por la que atraviesa esa nación.

En conferencia, el Mandatario condenó que el Gobierno norteamericano haya sido el primero en señalar las presuntas irregularidades cometidas por el entonces Presidente Pedro Castillo.

«Me llamó mucho la atención que en el caso de Perú, el primer mensaje, hablando de que se estaba alterando la legalidad en ese país, fue de la Embajada de Estados Unidos, en Perú», dijo.

«Eso ya no debe de aplicarse como política, tiene que haber respeto a la soberanía de los países, a la independencia de cada país», señaló.

El Jefe del Ejecutivo se refirió al tema al hablar sobre la agenda que planteará a su homólogo de EU, Joe Biden, quien visitará México en enero de 2023.

«Es el respeto a la soberanía de los países, que ya no se mantenga la política de principios del siglo XIX, de que se intervenga en las decisiones de los pueblos, de los países que sean libres, que sean independientes, que sean soberanos», expresó.

«¿Qué peligro hay de que podamos tener una relación de respeto? ¿Qué peligro significa Cuba para Estados Unidos? ¿Qué peligro significa Venezuela para Estados Unidos? ¿Qué peligro significa Colombia para EU? Nada».

El Gobierno de México ha opinado abiertamente sobre la crisis interna de Perú y ha ofrecido apoyo al ex Presidente Pedro Castillo.