Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, afirmó que la evaluación de desempeño trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) «no debe ser punitiva», luego de reunirse con líderes de los dos sindicatos que agremian a los empleados inconformes.

«Para seguir fortaleciendo al PJF, es indispensable hacerlo entre todas y todos, con respeto, escucha y disposición para alcanzar acuerdos. La evaluación no debe ser punitiva, sino una herramienta para fortalecer capacidades e incrementar la eficiencia del PJF», comunicó la Corte tras la reunión.

«La legalidad de una decisión no sustituye la necesidad de dialogarla. Para seguir fortaleciendo al PJF, es indispensable hacerlo entre todas y todos, con respeto, escucha y disposición para alcanzar acuerdos», agrega el documento.

La referencia de Aguilar a «la legalidad» de la decisión, se refiere a que la evaluación de desempeño como requisito de permanencia en el cargo no fue decisión del OAJ, sino que está prevista en la Ley de Carrera Judicial del PJF vigente desde enero de 2025, y lo que estaba pendiente eran los lineamientos para implementarla.

El Presidente de la Corte ya no tiene ninguna facultad en la administración del resto del PJF, es decir, los más de 900 tribunales y juzgados federales, a diferencia del periodo de 1995 a 2025, cuando dicho Ministro también presidía el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Además, la evaluación que provocó las protestas de ayer no aplica al personal de la Corte, sino a unos 32 mil funcionarios de los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito.

Pero Aguilar decidió recibir, por separado, a Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del PJF (STPJF) y Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF (SNRS-TPJF), que también representan a algunos empleados de la Corte.