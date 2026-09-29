Cristiada vuelve a territorio cristero

Aguascalientes será el punto de partida de la gira nacional de promoción de “La Cristiada”, película basada en hechos reales sobre la Guerra Cristera, que regresará a las salas cinematográficas de México el próximo 15 de octubre, a 100 años del inicio del conflicto que se desarrolló entre 1926 y 1929.

En rueda de prensa, Pablo Mier y Terán, promotor y representante de la productora Dos Corazones, confirmó que la cinta será exhibida nuevamente en los cines del país, pero ahora con una versión doblada al español. Explicó que Aguascalientes fue elegido para iniciar la gira de presentación debido a la relación histórica de la entidad con el movimiento cristero. Después de la presentación en el estado, el equipo de promoción continuará con actividades en otras ciudades del país.

“Cristiada” fue estrenada originalmente en 2012 y ahora vuelve a las salas cinematográficas con motivo del centenario del inicio de la Guerra Cristera. El elenco de la producción incluye a Andy García, Óscar Isaac, Eduardo Verástegui, Catalina Sandino Moreno, Santiago Cabrera, Eva Longoria y PeterO’Toole. La película aborda el conflicto religioso ocurrido en México durante la segunda mitad de la década de 1920 y presenta las historias de personajes que enfrentan decisiones relacionadas con sus familias, sus convicciones y las consecuencias de participar en un periodo marcado por la confrontación armada.

Los promotores insistieron en que el contenido de la película debe entenderse desde una perspectiva histórica y que el mensaje que buscan transmitir a las nuevas generaciones está relacionado con la libertad y el respeto a las convicciones personales. Respecto a los paralelismos entre los acontecimientos de hace un siglo y las actuales discusiones sobre libertad religiosa, sus promotores señalaron que hoy la defensa de las convicciones religiosas puede expresarse mediante actividades familiares, sociales y comunitarias, y enfatizaron que la película no pretende promover la violencia.